Onrust bankensector terug op beurzen, ING grootste daler in AEX

De Europese aandelenbeurzen gingen vrijdag omlaag, waarmee de forse koerswinsten van een dag eerder voor een deel werden ingeleverd. De onrust onder beleggers in de bankensector laaide weer op, met een zware min voor de geplaagde Zwitserse bank Credit Suisse in Zürich. In Amsterdam moest de ING het ontgelden, de bank was de grootste daler in de AEX-index.

De AEX eindigde uiteindelijk 0,6 procent in het rood op 722,43 punten. Eerder op de dag liet de hoofdgraadmeter op het Damrak nog winst zien. De MidKap zakte 1,1 procent tot 935,41 punten. Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 1,4 procent in.

De Zwitserse SMI-index daalde 1 procent, mede door een daling van ruim 8 procent van Credit Suisse. Op donderdag steeg het aandeel juist nog sterk door het nieuws dat de bank gebruik zal maken van steun van de Zwitserse centrale bank. Boze beleggers in de Verenigde Staten hebben Credit Suisse inmiddels aangeklaagd. Ze beweren dat de bank de eigen bedrijfsvoering te rooskleurig heeft weergegeven in het jaarverslag over 2021.

In de AEX bungelde ING onderaan met een min van 3,6 procent. Dat kan ook te maken hebben met het bericht dat de Poolse dochter ING Bank Slaski van plan is geen dividend uit te keren op verzoek van de Poolse overheid. Verzekeraar Aegon had het ook lastig met een min van 3 procent. In Frankfurt gingen Deutsche Bank en Commerzbank tot 3,5 procent onderuit en in Parijs zakte BNP Paribas 2 procent.

Koplopers in de hoofdindex op Beursplein 5 waren de chipbedrijven ASMI en ASML met plussen tot 2,4 procent. In de MidKap was tankopslagbedrijf Vopak de grootste stijger met een plus van 7,2 procent. PostNL won 3,2 procent dankzij goede cijfers van de Amerikaanse pakketbezorger FedEx die zijn winstverwachting verhoogde. Grootste daler bij de middelgrote fondsen was verzekeraar ASR met een min van 3,6 procent.

Bij de kleinere bedrijven verloor Sif 2,2 procent. De fabrikant van funderingen voor windmolens zag het bedrijfsresultaat afgelopen jaar stijgen. De nettowinst nam wel af. Biotechnoloog Pharming kelderde om onduidelijke redenen bijna 14 procent.

De euro was 1,0667 dollar waard, tegen 1,0622 dollar een dag eerder. De olieprijzen moesten de eerdere plussen opgeven. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,6 procent tot 66,69 dollar en Brentolie werd 2,4 procent goedkoper op 72,96 dollar per vat.