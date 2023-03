AEX werkt openingsverlies weg, ING en ABN AMRO wel omlaag

De AEX-index op het Damrak wist maandag het flinke openingsverlies om te zetten in een kleine plus. De aandacht bleef uitgaan naar de onrust in de bankensector. Om die onrust te beteugelen werd de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse zondag overgenomen door zijn grotere rivaal UBS. Ondanks die reddingsactie stonden de Nederlandse banken ING en ABN AMRO en ook andere grote Europese banken onder druk. Wel liepen de koersverliezen terug na een verkoopgolf bij de opening van de beurzen.

Hoewel Credit Suisse van de ondergang is gered, lijden de aandeelhouders van de bank een flink verlies door de overname. UBS betaalt namelijk zo’n 3 miljard euro voor Credit Suisse, terwijl de bank vrijdag nog ongeveer 7,6 miljard euro waard was. Ook sommige obligatiehouders van Credit Suisse lijden zware verliezen. Investeerders in de financiële sector blijven daardoor bezorgd over de waarde van hun beleggingen in de bankensector. UBS zakte ruim 6 procent in Zürich en Credit Suisse kelderde bijna 60 procent.

ING verloor 5,7 procent, na een eerdere koersval van ruim 9 procent. ABN AMRO, die sinds maandag weer is opgenomen in de AEX-index, beperkte het verlies tot 1 procent na een eerdere min van dik 8 procent. De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent in de plus op 725,85 punten. De verzekeraars Aegon en NN Group verloren 0,4 en 0,8 procent. Branchegenoot ASR, die ook promoveerde naar de AEX, daalde 0,1 procent.

De MidKap verloor 0,7 procent tot 928,47 punten. De plaatsen van ABN AMRO en ASR in de index van middelgrote bedrijven werden opgevuld door het Spaanse investeringsplatform Allfunds (min 4,8 procent) en vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen (min 0,9 procent).

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent. De Britse banken HSBC en Barclays zakten tot 3,6 procent in Londen. Deutsche Bank daalde ruim 2 procent in Frankfurt en de Franse bank BNP Paribas verloor ook dik 2 procent in Parijs. President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank verwelkomde de “snelle actie rond Credit Suisse” en herhaalde dat het bankensysteem van de eurozone goed bestand is tegen schokken.

Bedrijven buiten de financiële sector gingen wel overwegend omhoog. Zo waren speciaalchemieconcern DSM en de informatieleveranciers RELX en Wolters Kluwer de sterkste stijgers in de AEX, met winsten tot 1,7 procent. In de MidKap ging flitshandelaar Flow Traders aan kop met een plus van 3,6 procent.

De euro was 1,0695 dollar waard, tegen 1,0667 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent minder op 65,25 dollar. Brentolie werd 2,1 procent goedkoper op 71,44 dollar per vat.