Topman bunq ziet vooral voordelen van crisissfeer rond banken

De onzekerheid rond de bankensector en renteverhogingen komt onlinebank bunq niet slecht uit, zegt oprichter en topbestuurder Ali Niknam. Het bedrijf wist eind vorig jaar winstgevend te worden en is daarom niet op zoek naar meer externe geldschieters, die door de crisissfeer steeds verder in hun schulp kruipen. Daarnaast trekt het Nederlandse bedrijf veel nieuwe rekeninghouders aan die hun geld aan bunq toevertrouwen.

“Wij krijgen er alleen maar gebruikers bij, dat gaat ongelooflijk hard bij ons. In Europa zien we ook dat als het een beetje onzeker wordt, mensen hun geld bij meerdere banken spreiden omdat het tot 100.000 euro onder het garantiestelsel valt. Dat komt voor ons erg mooi uit”, verklaart de oprichter en topbestuurder van bunq.

De optimistische boodschap van Niknam staat in contrast met de onrust rond middelgrote banken in de Verenigde Staten en de redding van Credit Suisse in Zwitserland. In de VS ging de op de techsector gerichte Silicon Valley Bank ten onder doordat veel klanten hun geld weghaalden, waarna een toezichthouder de controle overname en alle tegoeden garandeerde. Maar in Nederland en andere Europese markten ziet bunq geen negatieve gevolgen van die crises, zegt Niknam.

Bunq zocht woensdag de publiciteit met een nieuwe verhoging van de spaarrentes, die hoger liggen dan bij de grotere banken in Nederland. Waar bij ING, ABN AMRO en Rabobank spaarders 0,5 procent krijgen over hun spaargeld, gaat het bij bunq om 2,01 procent. Het voornamelijk digitaal opererende bedrijf zegt de spaarrentes dichter bij de flink gestegen rentetarieven van de Europese Centrale Bank (ECB) te kunnen houden door efficiƫnter te werken. Dat is volgens Niknam onder andere te danken aan de zelf opgebouwde systemen, waardoor bunq geen kosten heeft voor externe softwareleveranciers.

Ondertussen groeit bunq hard. De klanttegoeden bij bunq zijn opgelopen tot 2,3 miljard euro, maakte het bedrijf eerder deze maand bekend. Dat is 91 procent meer dan een jaar eerder. In het laatste kwartaal van 2022 boekte bunq voor het eerst in zijn bestaan een nettowinst. Bunq hoopt nu in Duitsland hard te groeien en internationaal uit te breiden, waarbij spaar- en betaaldiensten de hoofdmoot blijven.

Extra investeerders in bunq heeft Niknam, die meerderheidsaandeelhouder is, niet nodig. In 2021 stapte de Britse investeerder Pollen Street Capital nog in voor een belang van 10 procent, maar nieuwe investeringsrondes zijn voorlopig uitgesloten. “Nee, we zijn nu winstgevend. Ik zou nu ook niet graag afhankelijk willen zijn van externe geldschieters”, aldus Niknam. “Maar als ondernemer zou ik het heel mooi vinden om ooit een beursgang te ervaren, maar of dat met bunq is of een van mijn andere ondernemingen is mij om het even.”