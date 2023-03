Banken stijgen op Aziatische beurzen na overname SVB

De Aziatische aandelenbeurzen lieten dinsdag overwegend winsten zien. Vooral de banken in de regio veerden op na de koerswinsten van de Europese en Amerikaanse banksectoren. De zorgen over de financiƫle stabiliteit in de sector namen af door de overname van de omgevallen Silicon Valley Bank (SVB) door zijn Amerikaanse branchegenoot First Citizens Bank. Ook een koersherstel van Deutsche Bank, die eerder nog het volgende slachtoffer dreigde te worden van de onrust in de sector, zorgde voor opluchting.

De grote Japanse banken Sumitomo Mitsui Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group en Mizuho Financial Group dikten tot meer dan 2 procent aan. De Nikkei in Tokio noteerde desondanks 0,2 procent in de min. De Japanse techinvesteerder SoftBank en elektronicafabrikant Sony verloren dik 2 procent en ruim 1 procent in navolging van de koersverliezen in de Amerikaanse techsector.

In Hongkong wonnen de Britse banken HSBC en Standard Chartered 1,6 procent en 2 procent. De Hang Seng-index klom 0,7 procent. Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent toonde herstel na de recente koersdruk en steeg 4 procent. Webwinkelconcern Alibaba verloor 1,6 procent. Volgens mediaberichten is medeoprichter en miljardair Jack Ma teruggekeerd naar China na een jaar van afwezigheid. Ma was grotendeels uit het openbare leven verdwenen na aanvaringen met de Chinese autoriteiten en verbleef het afgelopen jaar naar verluidt in Japan.

De beurs in Shanghai won 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney steeg 1 procent onder aanvoering van de Australische banken. Macquarie Group, Westpac, National Australia Bank en Commonwealth Bank of Australia kregen er tot 1,8 procent bij. De Zuid-Koreaanse banken Shinhan Financial Group, KB Financial Group en Woori Financial Group wonnen tot 8 procent. De Kospi in Seoul stond 0,6 procent in de plus.

Autofabrikant Hyundai daalde 0,1 procent en dochterbedrijf Kia won 0,7 procent. Verschillende Amerikaanse steden stappen naar de rechter wegens een groot aantal diefstallen van modellen van de twee Zuid-Koreaanse automerken. Sinds op TikTok filmpjes zijn verschenen hoe auto’s gemaakt tussen 2015 en 2019 kunnen worden gehackt zijn er in de Verenigde Staten bijna twee keer zo vaak Hyundai- en Kia-voertuigen gestolen vergeleken met andere automerken.