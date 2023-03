Aandacht voor DSM en inflatiecijfer eurozone op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar DSM. Het speciaalchemieconcern liet weten de aanmeldingstermijn voor de fusie met zijn Zwitserse branchegenoot Firmenich te verlengen tot 12 mei aangezien de twee bedrijven nog geen goedkeuring hebben gekregen van de Indiase autoriteiten. Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar het inflatiecijfer van de eurozone, dat later op de dag naar buiten komt.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde vrijdag al dat het tempo waarin de prijzen in Nederland stijgen in maart flink is afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat kwam vooral door de dalende energieprijzen. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak werden wel opnieuw fors hoger. De inflatie kwam deze maand uit op 4,4 procent. In februari was dat nog 8 procent.

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijwel vlak te openen, na de stevige opmars in de afgelopen handelsdagen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag winsten zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,9 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,8 procent in de plus.

Op het Damrak staat Shell in de belangstelling. Persbureau Bloomberg meldde dat het gas- en olieconcern zijn divisie voor duurzame energie wil opsplitsen. Onder de nieuwe topman Wael Sawan is Shell bezig met het stroomlijnen van de activiteiten. Sawan zou daarbij de activiteiten gericht op zonne- en windenergie wil onderbrengen bij de regionale divisies van Shell Energy.

Platenlabel UMG kondigde aan het contract van voorzitter en topman Lucian Grainge te verlengen tot 1 mei 2028. Zijn jaarsalaris zal daarbij met meer dan twee derde worden verlaagd ten opzichte van het huidige salaris van 5 miljoen dollar.

Air France-KLM zal mogelijk profiteren van een adviesverhoging. Analisten van Deutsche Bank schroefden hun aanbeveling voor de luchtvaartcombinatie op naar kopen.

Ook kwam InPost nog met jaarcijfers. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes zag de pakketvolumes en de omzet vorig jaar flink stijgen. De winst viel wel lager uit dan een jaar geleden.

Biotechnoloog Galapagos liet weten zijn Franse onderzoeksactiviteiten over te dragen aan NovAliX. Galapagos behoudt daarbij wel de flexibiliteit om toegang te krijgen tot de nodige expertise en middelen door een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst met de Franse organisatie.

De euro was 1,0896 dollar waard, tegen 1,0899 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 74,20 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 79,03 dollar per vat.