Grote Amerikaanse videogames-vakbeurs E3 afgelast

De editie van dit jaar van de E3 (de Electronic Entertainment Expo) in Los Angeles is geannuleerd. Dit kondigden de organisatoren donderdag aan. Evenementenbureau ReedPop, verantwoordelijk voor het organiseren van de show van de Entertainment Software Association (ESA), maakte de annulering van het evenement op de officiële E3-website bekend.

De E3 was dit jaar gepland van 13 tot en met 16 juni. ReedPop en de ESA gaven gezamenlijk aan te “zullen nadenken over de toekomst van E3”. De vakbeurs voor de videogamesindustrie werd voor het eerst in 1995 in Los Angeles gelanceerd en groeide wereldwijd uit tot een toonaangevende vakbeurs voor uitgevers en ontwikkelaars van videogames.

De organisatoren hebben de redenen voor de afgelasting van deze editie niet publiekelijk meegedeeld. Maar in een e-mail van de ESA aan haar leden legde de organisatie uit dat de editie van 2023 “niet de nodige belangstelling wekte” om een ​​show te brengen “die de omvang, kracht en impact van onze branche zou hebben weerspiegeld”.

Wat meespeelt is dat grote consolemakers en game-uitgevers steeds vaker hun eigen evenementen zijn gaan organiseren. Xbox, Sony, Nintendo en de Franse uitgever Ubisoft kozen er allemaal nog vóór de annulering voor om dit jaar niet naar de E3 te gaan.