Nieuwe cao bij kunststoffabrikant Sabic na staking

Werknemers van kunststoffabrikant Sabic uit Bergen op Zoom krijgen er ruim 9 procent loon bij. Dat is vakbond FNV met het Saudische bedrijf overeengekomen nadat het personeel vier dagen had gestaakt.

Volgens de vakbond heeft die staking tot een “significant hoger loonbod” geleid. Eerder bood het bedrijf namelijk 4 procent loonsverhoging. In het nieuwe bod stijgen de lonen in de lagere schalen harder dan die in de hogere. Verder gaat de reiskostenvergoeding omhoog en stijgt ook de thuiswerkvergoeding.

De FNV-leden bij Sabic in Bergen op Zoom kunnen zich binnenkort over het nieuwe bod uitspreken. Er werken in totaal zo’n 1300 mensen bij het bedrijf.