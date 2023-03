Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit keldert op Wall Street

Virgin Orbit ging vrijdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. Het ruimtevaartbedrijf van de bekende Britse zakenman en miljardair Richard Branson staakt zijn activiteiten en ontslaat het overgrote deel van het personeel. Het bedrijf zat in de financiƫle problemen na de mislukte lancering van een ruimteraket vanuit West-Europa begin dit jaar. Bijna alle werknemers van Virgin Orbit waren al met onbetaald verlof gestuurd, terwijl het management hard zocht naar nieuwe geldschieters. Dat is echter niet gelukt.

Het aandeel Virgin Orbit kelderde 40,3 procent. Het bedrijf uit het Californische Long Beach schrapt 675 banen, ofwel 85 procent van het personeelsbestand. De overige werknemers zullen werken aan het afbouwen van de activiteiten.

Beleggers reageerden daarnaast op nieuwe inflatiegegevens. Voor aanvang van de beurshandel bleek dat de favoriete maatstaf voor de inflatie van de Amerikaanse centrale bank in februari iets lager uitkwam dan verwacht. Bij een afkoelende inflatie zou de Federal Reserve kunnen besluiten om spoedig te stoppen met het verhogen van de rente om de inflatie te bestrijden.

Eerder op de dag bleek al dat de inflatie in de eurozone flink is afgekoeld door de dalende energieprijzen. De zogeheten kerninflatie, waar sterk schommelende prijzen voor energie en voeding niet worden meegenomen, nam daarentegen wel toe.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 33.016 punten. De brede S&P 500 won eveneens 0,5 procent tot 4070 punten en techbeurs Nasdaq steeg ook 0,5 procent tot 12.071 punten. De Nasdaq stevent af op een koerswinst van bijna 15 procent in het eerste kwartaal.

Nikola zakte 15 procent. De fabrikant van elektrische vrachtwagens kondigde aan 100 miljoen dollar te willen ophalen met de uitgifte van aandelen.

Charles Schwab verloor 0,4 procent. Analisten van Morgan Stanley hebben het advies voor de bank verlaagd. Het is voor het eerst in zeven jaar dat Charles Schwab niet meer op de kooplijst staat van Morgan Stanley.

Andere Amerikaanse banken lieten aan het einde van de woelige maand voor de bankensector een plus zien. De grote banken JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup en Bank of America wonnen tot 1,2 procent. De regionale banken First Citizens Bank en Western Alliance Bancorp stegen tot 1 procent.

De euro was 1,0884 dollar waard, tegen 1,0899 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 75,31 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 79,63 dollar per vat.