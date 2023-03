Russisch staatsbedrijf neemt Toyota-fabriek Sint Petersburg over

Het Russische staatsbedrijf NAMI heeft een fabriek van de Japanse autofabrikant Toyota in Sint Petersburg overgenomen. Dat melden het Russische ministerie van Industrie en Handel en Toyota, dat in september al had besloten de autoproductie in het hele land stil te leggen. Dat kwam door problemen bij de aanlevering van belangrijke materialen en onderdelen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

NAMI is het Russische instituut voor onderzoek en ontwikkeling van auto’s en motoren. De fabriek die het overneemt produceerde eerder de Toyota-modellen RAV4 en Camry. In 2021 rolden er iets meer dan 80.000 auto’s van de band. Het Russische ministerie geeft aan de productie in de fabriek zo snel mogelijk te willen hervatten. NAMI nam eerder al fabrieken van autobouwers Renault en Nissan over.

“De overeenkomst omvat de volledige eigendomsoverdracht van de fabrieksgebouwen en grond”, laat Toyota in een verklaring weten. Welke vergoeding met de overname gemoeid is, is onbekend. Toyota weigerde daar details over bekend te maken.