KLM verbaasd over alleengang Schiphol tegen geluidsoverlast

Luchtvaartmaatschappij KLM is verbaasd dat Schiphol zelfstandig maatregelen afkondigt om de geluidsoverlast aan te pakken. Topman Ruud Sondag van de luchthaven kondigde maandag in een interview in Het Parool aan dat Schiphol in de nacht dichtgaat vanaf eind 2025, maar liever al eerder.

“We willen het liefst als sector gezamenlijk met verdere maatregelen komen om de CO2-uitstoot en de geluidshinder terug te dringen”, laat de maatschappij in een verklaring weten. Alleen zo’n gezamenlijke aanpak zal volgens de KLM “leiden tot een luchtvaart die in balans is met de omgeving en het klimaat”.

De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat belangrijk te vinden. Maar maatregelen zouden dus wel in overleg moeten worden genomen, vindt de KLM. “Gezamenlijk kunnen we komen tot een door alle partijen breed gedragen en dus effectief alternatief.” KLM stelt samen met de andere op Schiphol gevestigde luchtvaartmaatschappijen en partner Delta Air Lines en luchtvaartbrancheorganisaties uiterlijk half juni een visie in te dienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.