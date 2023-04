Duitse regering wil meer macht voor kartelwaakhond

De Duitse regering is van plan meer macht te geven aan de mededingswaakhond Bundeskartellamt om concurrentieschendingen beter aan te pakken. Er wordt nu gewerkt aan wetgeving daarvoor. De kartelwaakhond zou daardoor bijvoorbeeld zelf maatregelen kunnen opleggen om marktverstoringen tegen te gaan. Nu houdt het Bundeskartellamt nog vooral toezicht en worden onderzoeksrapporten opgesteld.

Ook zou het makkelijker moeten worden voor het Bundeskartellamt om winsten van bedrijven af te pakken die zijn verdiend met schendingen van concurrentiewetgeving en kartelvorming. Tevens zou het mogelijk moeten worden om bedrijven in stukken te breken als ze te machtig zijn geworden.

“Concurrentie is de beste manier om consumenten te beschermen tegen onrechtvaardige prijsverhogingen”, aldus minister van Economische Zaken Robert Habeck. Hij stelt dat het gaat om een van de grootste veranderingen in de Duitse kartelregels in decennia. Het parlement moet nog wel instemmen met de grotere bevoegdheden voor het Bundeskartellamt. Habeck hoopt dat dit snel gebeurt.

Het Duitse bedrijfsleven zei dat de overheid hierdoor mogelijk te veel macht krijgt om op te treden in de markt. Volgens de belangengroep BGA kunnen Duitse bedrijven benadeeld worden ten opzichte van Europese concurrenten omdat de overheid optreedt tegen ondernemingen die “te succesvol” zijn.