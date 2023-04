Beveiligingsbranche start campagne om oud-beveiligers te werven

De Nederlandse Veiligheidsbranche gaat een nieuwe landelijke campagne beginnen om beveiligers te werven die tijdens de coronacrisis voor een ander beroep hebben gekozen. In de beveiliging zijn grote personeelstekorten en de wervingscampagne moet hier wat aan doen, aldus de brancheorganisatie.

De campagne heeft als slogan ‘Hé beveiliger, je collega’s missen je!’. Tijdens corona werd veel beveiligingswerk stopgezet omdat bijvoorbeeld evenementen niet doorgingen, winkels dichtgingen en luchthavens zoals Schiphol plat kwamen te liggen. Daardoor gingen veel beveiligers gedwongen op zoek naar ander werk. Maar die beveiligers zijn wel gekwalificeerd en er is grote behoefte aan mensen voor security. Zij worden dan ook opgeroepen hun oude beroep weer op te pakken.

De campagne is de komende maanden zichtbaar via diverse media. Vanaf donderdag zijn de eerste twee commercials onder meer te zien via de website van de Nederlandse Veiligheidsbranche.