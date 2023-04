IMF vreest toename armoede en honger door lage economische groei

De wereldeconomie blijft de komende jaren in het laagste tempo groeien sinds de jaren negentig, verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Onder andere de allerarmste landen kampen met zwakke groei door de hoge inflatie, rentes en toegenomen internationale spanningen. Daardoor dreigen ook meer mensen met armoede en honger te maken te krijgen, waarschuwt IMF-topvrouw Kristalina Georgieva.

Het IMF rekent dit jaar op minder dan 3 procent wereldwijde economische groei. Vorig jaar ging het nog om een plus van 3,4 procent, toen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en zware coronalockdowns in Chinese steden al een rem zetten op de economische groei. Ook de komende vijf jaar blijft de wereldeconomie in dat tempo groeien, wat de laagste IMF-prognose voor de middellange termijn is sinds 1990.

“Dit schaadt de vooruitzichten voor iedereen, maar vooral voor de kwetsbaarste mensen en landen”, zei Georgieva in een speech in de aanloop naar de voorjaarsvergadering van het IMF. Ze merkte daarbij op dat opkomende economieën, en dan vooral China en India, opvallend hard groeien. Maar armere landen zien de welvaart per hoofd van de bevolking niet zo snel toenemen, wat het risico op armoede en honger vergroot. “Een gevaarlijke trend die in werking is gezet door de covidcrisis.” Ze deed andermaal een oproep aan grote geldschieters om schulden kwijt te schelden aan ontwikkelingslanden die onder hun schuldenlast dreigen te bezwijken, waarbij ze verwees naar financiële problemen in Zambia.

De IMF-topvrouw waarschuwde tegelijkertijd dat centrale banken door moeten gaan met het verhogen van de rentes om de sterke prijsstijgingen in te dammen. Maar de onrust rond het omvallen van twee Amerikaanse banken en de redding van de wankelende Zwitserse bank Credit Suisse maakt dat wel lastiger. Als centrale banken te hulp moeten schieten met noodleningen kan dat namelijk botsen met alle inspanningen om minder geld de economie in te pompen.

De sterke stijging van de rentes na jaren van goedkoop-geldbeleid vergroot bovendien de risico’s voor de financiële stabiliteit. Dat geldt niet alleen voor banken, maar ook voor andere geldschieters. “Het is nu geen geschikt moment voor zelfgenoegzaamheid”, waarschuwt Georgieva toezichthouders.