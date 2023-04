Makelaars laten weten hoe het met huizenprijzen is gegaan

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) presenteert donderdag nieuwe cijfers over de woningmarkt. Daaruit moet blijken of de flinke daling van de huizenprijzen die de makelaars in het laatste kwartaal van vorig jaar constateerden, zich in de eerste drie maanden van dit jaar heeft doorgezet.

Volgens de makelaars betaalden woningkopers in oktober, november en december gemiddeld 6,4 procent minder voor een huis dan een jaar eerder. Dat was de eerste daling op jaarbasis in negen jaar. De NVM sprak dan ook van een “omslagpunt”.

Een jaar geleden was de huizenmarkt nog oververhit en gingen de huizenprijzen hard omhoog. Maar in de zomer zette een prijsdaling in toen de hypotheekrentes snel begonnen op te lopen. Daarbij werden huizenzoekers terughoudender vanwege de fors toegenomen energielasten sinds de oorlog in Oekraïne. Ondanks de prijsdaling raakte de koop van een huis zo voor steeds meer mensen buiten bereik.

Starters op de woningmarkt waren nog nooit zo’n groot deel van hun inkomen kwijt aan een hypotheek als nu, concludeerden onderzoekers van ING vorige maand nog. Maar de kenners van de bank voegden eraan toe dat de betaalbaarheid in de loop van dit jaar waarschijnlijk wel weer wat zal toenemen. Dat komt aan de ene kant doordat de huizenprijzen dalen. Daarnaast hebben Nederlanders in de loop van het jaar gemiddeld weer wat meer te besteden nadat hun lonen zijn gestegen.

“De veranderingen in de economie en de woningmarkt gaan gepaard met een hoop onzekerheid en een afwachtende houding bij kopers en verkopers”, zegt Gijs van Wijgerden, directeur van NVM-makelaarskantoor Makelaarsland. Hij wijst erop dat veel mensen denken dat de huizenprijzen dit jaar verder zullen afnemen. Sommige mensen zouden zelfs rekening houden met een prijsdaling van meer dan 10 procent, kwam naar voren uit een peiling van Makelaarsland onder honderden Nederlanders. “Het is lastig om een voorspelling te doen over de huizenprijzen, maar meer dan 10 procent lijkt mij voorbarig. Verkopers en kopers zullen op den duur een nieuw evenwicht vinden, waardoor de prijzen weer stabiliseren.”