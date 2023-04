Nieuwe gemeente-cao definitief, VNG-leden geven akkoord

De cao voor Nederlandse gemeenteambtenaren is definitief, nadat een grote meerderheid van de leden van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) voor de nieuwe cao heeft gestemd. Eerder gaf een ruime meerderheid van de vakbondsleden al hun fiat voor de cao.

Van de 296 leden van de VNG stemden 290 voor de cao. Wel hadden verschillende leden opmerkingen genoteerd op hun stemformulier, stelt de VNG. Zo hadden stemmers kritiek op het procesverloop van de cao-onderhandelingen, onder meer op het tempo. Ook is er behoefte aan afspraken over financiering vanuit de landelijke overheid.

De overeenkomst met een looptijd van twaalf maanden geldt voor ongeveer 190.000 medewerkers in de gemeentelijke sector. Naast loonsverhogingen tot 13 procent zijn er ook afspraken gemaakt over onder meer vakantiedagen, sociale zekerheid en ouderschapsverlof. Aan het cao-akkoord gingen weken van stakingen bij gemeenten vooraf, waarbij in steden als Utrecht, Den Haag en Amsterdam geen vuil werd opgehaald.

Eind maart stemde bijna 93 procent van de leden van vakbond FNV al voor de nieuwe gemeente-cao. FNV meldde daarbij dat de voorbereidingen voor de cao van volgend jaar medio april worden opgestart. Hetzelfde percentage is van toepassing op de ledenraadpleging van vakbond PDO. Van de leden van vakbond CNV stemde 94 procent voor de nieuwe cao.