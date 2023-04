Overheid VS zoekt koper voor beleggingen van omgevallen banken

De Amerikaanse overheid is begonnen met de zoektocht naar een koper van tientallen miljarden dollars aan bezittingen van de omgevallen Silicon Valley Bank en Signature Bank. Het overheidsorgaan FDIC nam vorige maand de controle over bij deze financieel dienstverleners, die niet meer zelfstandig verder konden nadat klanten massaal hun geld hadden weggehaald van rekeningen bij de banken.

De bewindvoerder van de banken heeft vermogensbeheerder BlackRock ingeschakeld als adviseur bij het verkoopproces. Het is de bedoeling om investeerders te vinden die brood zien in 87 miljard dollar aan beleggingen die Silicon Valley Bank op de balans had staan en 27 miljard dollar aan effecten uit de portefeuille van Signature Bank. Het gaat vooral om opnieuw verpakte en gebundelde hypotheken, die vervolgens als belegging worden verkocht.