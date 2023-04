Staking bij Rockwool voorbij, 9 procent meer loon

De staking bij fabrikant van isolatiematerialen Rockwool in Roermond is voorbij. Voorlopig althans, voegt vakbond FNV daaraan toe. De bond kreeg naar eigen zeggen een loonaanbod van de fabriek van gemiddeld 9 procent, en gaat dat woensdag aan de leden voorleggen. Die beslissen of ze het met het nieuwste loonbod eens zijn. Rockwool liet donderdag weten dat de werkzaamheden vanaf zaterdagochtend worden hervat. Volgens de fabriek zijn er “prima afspraken gemaakt, met daarin een goede balans in de belangen van zowel Rockwool en ook haar medewerkers.”

Afgelopen dinsdag begon de FNV bij Rockwool een vierdaagse staking, omdat de werknemers een loonaanbod van 8 procent te weinig vonden. De vakbond eiste toen nog een loonsverhoging van 14,3 procent.

De mensen met lagere lonen krijgen een grotere loonstijging dan de mensen met de hogere lonen, legt een woordvoerder van Rockwool uit. De stijging komt volgens de zegsman tussen de 7 procent en 10 procent uit. Ook is de reiskostenvergoeding verhoogd naar 21 cent per kilometer. De cao geldt tot 31 maart volgend jaar.

Eerder staakten werknemers ook al twee keer, zij het korter. Half maart legde de nachtploeg het werk neer, enkele dagen later gevolgd door een 24 uursstaking. “We hebben begin deze week het bedrijf platgelegd en wilden eigenlijk doorstaken tot zaterdag”, legt bestuurder Paul Smink van FNV uit. “Maar omdat Rockwool met een beter loonbod is gekomen, stoppen we voor nu met de acties. Het woord is aan de werknemers.”

De FNV zegt het belangrijk te vinden dat de werknemers het hoofd boven water kunnen houden. “Mensen moeten hun boodschappen kunnen blijven doen en hun rekeningen kunnen blijven betalen zonder in geldproblemen te komen”, aldus Smink.

Bij Rockwool in Roermond werken zo’n 1200 mensen.