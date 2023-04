Marktonderzoek: Apple ziet pc-verkoop flink teruglopen

De verkoop van pc’s door Apple nam in het eerste kwartaal van dit jaar flink af op jaarbasis. Dat komt naar voren uit berekeningen van marktonderzoeker IDC. Het Amerikaanse techbedrijf zag de sterkste krimp in de sector, maar ook andere computerfabrikanten kampen met overtollige voorraden en een zwakke vraag naar hun producten.

Apple verkocht in de eerste maanden van dit jaar ongeveer 4,1 miljoen pc’s, 40 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Voor de hele sector lag de krimp op 29 procent, berekende IDC. Het marktaandeel van Apple bedroeg zo’n 7 procent, wat relatief klein is. Bovenaan staat Lenovo, met 12,7 miljoen verkochte computers, goed voor ruim 22 procent van de markt. Maar ook dit bedrijf zag de verkoop teruglopen, met meer dan 30 procent.

IDC verwacht dat de pc-makers “zelfs met zware kortingen” nog tot halverwege dit jaar met grote voorraden blijven zitten. Mogelijk zelfs tot in het derde kwartaal. Maar de marktonderzoeker ziet ook voordelen. Steeds meer bedrijven zoeken namelijk naar productie-opties buiten China, het land waar veel van de pc-bedrijven hun producten laten maken. ” De pauze in de groei en de vraag geeft de toeleveringsketen wat ruimte om veranderingen door te voeren”, stelt IDC.

Tegen 2024 zal de markt mogelijk weer aantrekken, met name als de economie verbetert. IDC denkt dat veel consumenten en bedrijven dan weer op zoek zullen gaan naar een vervanging voor hun huidige pc’s.