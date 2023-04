Chipbedrijf Besi bovenaan in groene AEX

Chipbedrijf Besi gaat dinsdag flink omhoog op de Amsterdamse beurs. De toeleverancier voor chipmakers profiteerde van stijgingen bij andere chipbedrijven als gevolg van een beslissing van Samsung om minder geheugenchips te gaan maken. Dat doet het Zuid-Koreaanse bedrijf om te voorkomen dat er teveel geheugenchips op de markt komen en de prijzen dalen.

Besi stond rond het middaguur 4,4 procent hoger. Een adviesverhoging van analisten van OddoBHF speelde daarbij ook mee. Ook branchegenoot ASMI ging omhoog en wel met 2,6 procent. Chipmachinemaker ASML dikte 1,8 procent aan.

Ook verzekeraar ASR kreeg een adviesverhoging en steeg 3,4 procent. Analisten van Citi menen dat het aandeel relatief goedkoop is sinds de overname van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon. Shell steeg 0,5 procent. Kazachstan wil in totaal 16,5 miljard dollar verhalen op het Britse olie- en gasconcern en branchegenoten als Eni en TotalEnergies, maar daar stond een adviesverhoging van Redburn tegenover.

De AEX stond 0,7 procent hoger op 765,26 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 938,43 punten. Hier was fintechbedrijf AllFunds de grootste stijger met een plus van 4,6 procent. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1 procent.

Vopak werd 1 procent hoger gezet. Het tankopslagbedrijf neemt de helft van de aandelen in lng-terminal EemsEnergyTerminal in de Groningse Eemshaven over van Gasunie. Verder ziet Vopak af van een investering in een lng-terminal in Hongkong.

In Zwitserland werd Credit Suisse 1,4 procent meer waard. In het Zwitserse parlement wordt gedebatteerd over de overname van de in de problemen geraakte bank door UBS. Die bank steeg 1,6 procent in waarde. BMW werd 2,3 procent meer waard in Frankfurt. De auto- en motorenmaker zei een “aanzienlijke groei” van de verkoop van elektrische auto’s te hebben gezien in het eerste kwartaal. Reisconcern TUI daalde 4,5 procent in Londen na een adviesverlaging.

Amerikaanse olie werd 0,5 procent meer waard op 80,13 dollar per vat. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 84,50 dollar per vat. De euro was 1,0911 dollar waard tegen 1,0895 dollar aan het begin van de dag.