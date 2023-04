Faillissement voor deel Brabants bouwbedrijf ASK Romein

Een deel van bouwbedrijf ASK Romein is failliet verklaard. Het eerder verleende uitstel van betaling is voor tien onderdelen van de Brabantse bouwer omgezet in een faillissement, melden de curatoren op hun website.

De curatoren benadrukken dat niet alle onderdelen in staat van faillissement zijn. Dit is bijvoorbeeld niet het geval voor de “in het buitenland gevestigde entiteiten”. Uit de mededeling is niet direct duidelijk hoeveel werknemers bij de bankroete onderdelen werken. Bij heel ASK Romein werken ruim vijfhonderd mensen.

Vorige week werd duidelijk dat ASK Romein financiƫle problemen had. Het bedrijf moest uitstel van betaling aanvragen. Algemeen directeur Jan Kleijn zei toen tegen het AD dat dit het gevolg was van behoorlijk verliezen op projecten uit het verleden en het uitblijven van betalingen van andere partijen.

Hij bezwoer tegelijkertijd dat de surseance alleen betrekking had op ASK Romein International en niet op de onderliggende bv’s. Maar nu wordt duidelijk dat veel van die andere vennootschappen wel failliet zijn verklaard. Zo staan daar onder andere dochterondernemingen tussen voor staalbouw en werk aan datacenters.

In het jaarverslag over 2021 schreef ASK Romein al dat bepaalde projecten uit dreigden te monden in miljoenenverliezen. Zo zou het verlies op de bouw van een Deens datacenter in totaal 22,8 miljoen euro bedragen, onder andere door tegenvallers tijdens de coronapandemie. In hetzelfde verslag schrijft het bedrijf in twee juridische procedures verwikkeld te zijn over de sterk oplopende kosten rond de bouw van datacenters, waarbij de claims van het Brabantse bedrijf opliepen tot ruim 30 miljoen euro. De projecten liepen volgens het bestuur van ASK Romein veel vertraging op door onenigheid tussen de opdrachtgever en de hoofdaannemer.

Supermarktketen Jumbo, waarvoor ASK Romein aan een nieuw distributiecentrum werkte, liet eerder aan het AD weten dat de financiƫle problemen geen gevolgen hebben voor de bevoorrading van supermarkten.