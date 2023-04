Moderna omlaag op Wall Street, WeightWatchers schiet omhoog

Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Moderna ging dinsdag 3,6 procent omlaag bij de opening van Wall Street na een tegenvaller met zijn experimentele griepprik. Een nieuwe studie heeft de werkzaamheid van de prik nog onvoldoende kunnen aantonen.

Moderna verdiende de afgelopen jaren miljarden met zijn coronavaccins, maar de vraag naar dit product nam de laatste maanden sterk af. De introductie van de griepprik is daarom cruciaal voor de toekomst van de onderneming.

WW International schoot liefst 41 procent omhoog. Volgen zakenbank Goldman Sachs kan het dieetbedrijf, beter bekend als WeightWatchers, verdrievoudigen in waarde.

Verder deden beleggers het voorzichtig aan in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers woensdag. Ook krijgen zij dan de laatste notulen van de vergadering van de Federal Reserve te verwerken. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent hoger op 33.645 punten. De breder samengestelde S&P 500 stond een fractie hoger op 12.089 punten en ook technologiegraadmeter Nasdaq (12.080 punten) kwam nauwelijks van zijn plek.

Autodealerbedrijf CarMax opende de boeken over het afgelopen kwartaal en won bijna 7 procent. Het bedrijf maakte een winst bekend die veel hoger was dan de verwachtingen van marktkenners.

Het goudmijnbedrijf Newmont verloor 1,8 procent. De onderneming heeft zijn overnamebod op de Australische branchegenoot Newcrest Mining verhoogd tot 19,5 miljard dollar. Dat is 16 procent hoger dan het oorspronkelijke bod. Als de deal doorgaat, zou het de positie van Newmont als ’s werelds grootste goudproducent verder veiligstellen.

De Amerikaanse witgoedproducent Whirlpool werd 3 procent hoger gezet. Goldman Sachs heeft een koopadvies gegeven voor het bedrijf en voorziet dat het aandeel meer dan 20 procent omhoog kan gaan.

Ook onlinekredietverstrekker LendingClub (plus 7,2 procent) kon profiteren van een gunstig analistenrapport. Volgens JPMorgan is de recente koersdaling van het aandeel door zorgen over het financiƫle systeem overdreven.