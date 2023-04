Aandacht voor apothekersbedrijf Fagron op beurs Amsterdam

Beleggers in Amsterdam verwerken donderdag kwartaalupdates van een aantal kleinere bedrijven. Onder andere apothekersbedrijf Fagron en laadpalenbedrijf Fastned kwamen met cijfers. Ook gaat de aandacht uit naar de notulen die de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve woensdagavond publiceerde.

Fagron meldde een 16 procent hogere omzet, maar gecorrigeerd voor overnames en wisselkoerseffecten groeiden de opbrengsten met 8 procent. Winstcijfers deelde de toeleverancier van apotheken niet, maar het bedrijf rekent dit jaar op een stijgende winstgevendheid. Daarbij helpt mogelijk ook de overname van Wildlife Pharmaceuticals in Zuid-Afrika, waarmee Fagron zich toegang verschaft tot de markt voor diergeneeskunde.

Laadpalenbedrijf Fastned verwacht nog dit jaar een voor uitzonderlijke posten gecorrigeerde bedrijfswinst te boeken. Dat is onder andere mogelijk doordat de inkomsten uit zijn laadstations voor elektrische auto’s in een jaar tijd meer dan verdubbelden. “Dit is een speciaal moment, want we zijn een van de eerste bedrijven in elektrisch laden die deze mijlpaal behalen”, verklaarde topman Michiel Langezaal.

Ook het kleinere RoodMicrotec gaf inzage in de resultaten van het afgelopen kwartaal. De toeleverancier voor de chipsector behaalde in de eerste drie maanden van dit jaar een omzet van 4,6 miljoen euro, 28 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor heel 2023 verwacht het bedrijf een winst voor belastingen die 5 tot 10 procent van de omzet bedraagt.

De blik is ook nog altijd op olie- en gasbedrijven gericht, nu de prijzen voor ruwe aardolie op het hoogste niveau sinds november liggen. Daarnaast waarschuwde de topman van het Franse TotalEnergies, Patrick Pouyanné, dat de gascrisis in Europa nog niet achter de rug is. Angst voor tekorten aan aardgas vanwege de Russische inval in Oekraïne duwden de prijzen voor die brandstof vorig jaar tot recordhoogtes.

Beleggers in Europa verwerken verder de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve in de Verenigde Staten. Daaruit bleek dat de Amerikaanse centrale bankiers bij die bijeenkomst zich nog veel zorgen maakten over de hoge inflatie, waardoor ze geneigd zijn nog wel even door te gaan met het verhogen van de rente. Daarnaast hielden ze rekening met een “milde recessie.”

De AEX sloot dinsdag 0,5 procent lager op 759,54 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 936,87 punten. De beurzen New York lieten ook verliezen zien. Ook op de grootste aandelenbeurzen in Azië zakten de meeste graadmeters, alleen de Nikkei in Tokio won 0,2 procent.