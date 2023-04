Amazon wil andere bedrijven helpen met kunstmatige intelligentie

Amazon komt met diensten die andere bedrijven moeten helpen hun eigen chatbots en andere toepassingen te ontwikkelen waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI). Dat heeft Amazon Web Services, de cloudtak van het webwinkelconcern, aangekondigd.

Met de stap volgt Amazon andere grote techbedrijven in de race om AI. Anders dan bijvoorbeeld Microsoft, dat veel geld heeft geïnvesteerd in het populaire ChatGPT, zet Amazon niet in op een specifieke chatbot. Maar het bedrijf uit Seattle ziet in het sterk in opkomst zijnde AI wel kansen en kiest voor een andere aanpak.

Bij kunstmatige intelligentie worden computersystemen ontwikkeld die dicht in de buurt van menselijke intelligentie komen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld teksten schrijven die lijken alsof ze door een mens zijn geschreven. Amazon heeft onder meer een soort marktplaats voor AI-tools van andere bedrijven opgezet. Dan kunnen cloudklanten die toepassingen volgens Amazon eenvoudig vinden en uitproberen.

Op de sterke opmars van AI is de laatste tijd ook kritiek. Wereldwijd hebben al zo’n 25.000 mensen een open brief ondertekend met de oproep een pauze in te lassen bij de ontwikkeling ervan. De vrees bestaat onder meer dat veel mensen hun baan kunnen verliezen als er steeds krachtigere AI-systemen komen. Daarnaast bestaat het risico volgens de brief dat deze programma’s het internet gaan overspoelen met propaganda en onwaarheden.