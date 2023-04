Britse economie kwam in februari onverwacht tot stilstand

De groei van de Britse economie is in februari onverwacht tot stilstand gekomen, waar eerder werd uitgegaan van een kleine groei. Dat meldt het Britse statistiekbureau ONS. De stagnatie komt door de vele stakingen in Groot-Brittannië die drukten op de economische productie.

Analisten gingen eerder uit van een economische groei van 0,1 procent ten opzichte van januari. Maar gedurende februari nam het aantal stakingen toe, onder meer door spoorwegpersoneel, verpleegkundigen en ambtenaren. Als gevolg daarvan daalde de productie in de dienstensector. Ook een kleine verwachte groei in de industriële sector bleef uit.

ONS stelde daarnaast de economische groei voor januari positief bij, van 0,3 procent tot 0,4 procent. In combinatie met de cijfers van februari en een verbetering van de wereldwijde economische omstandigheden, lijkt een recessie afgewend. Als ONS de cijfers uit februari niet herziet, lijkt de Britse economie in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,1 procent te groeien.

Wel blijft Groot-Brittannië op koers voor een langere periode van economische stilstand. Maar de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt zegt dat het vermijden van een recessie een overwinning is voor het economische beleid. “De economische vooruitzichten zien er beter uit dan verwacht”, zei hij in een verklaring.