Beurzen Azië hoger in navolging van winsten op Wall Street

De aandelenbeurzen in de Aziatische regio gingen vrijdag overwegend omhoog, in navolging van de koerswinsten op Wall Street een dag eerder dankzij de hoop dat de Amerikaanse centrale bank het rustiger aan zal gaan doen met het verhogen van de rente tegen de hoge inflatie. Verder keken beleggers in Azië uit naar het begin van het Amerikaanse kwartaalcijferseizoen later op de dag met resultaten van onder meer grote banken.

De Nikkei in Tokio steeg 1,1 procent. Fast Retailing, het moederbedrijf van winkelketen Uniqlo, werd 8 procent hoger gezet op de Japanse beurs, geholpen door een verhoging van de verwachtingen voor het gehele jaar.

In Hongkong was de Hang Seng-index vrijwel onveranderd en de beurs in Shanghai ging 0,3 procent vooruit. De gouverneur van de Chinese centrale bank Yi Gang zei vrijdag dat de economie van China dit jaar met circa 5 procent zal groeien. Dat is in lijn met de doelstellingen van de Chinese overheid.

In Singapore won de Straits Times Index 0,3 procent. De centrale bank van Singapore neemt een pauze bij het aanscherpen van het monetaire beleid om de hoge inflatie aan te pakken. Volgens de Monetary Authority of Singapore zullen eerdere rentestappen al zorgen voor een afzwakking van de inflatie.

De Kospi in Seoul en de All Ordinaries in Sydney lieten plussen tot 0,6 procent zien.