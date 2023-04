Boeing omlaag, banken omhoog op licht hoger Wall Street

Vliegtuigbouwer Boeing was vrijdag een grote daler op Wall Street. Het bedrijf heeft last van productieproblemen bij de 737 MAX-vliegtuigen en dat kan de levering vertragen. Een onderdeel van de romp is mogelijk niet van de gewenste kwaliteit, maar al geleverde vliegtuigen zijn niet getroffen.

De 737 MAX is een populair toestel en Boeing verdient daar veel geld aan, dus beleggers schrokken en zetten het aandeel ruim 6 procent lager. Eerder stonden alle 737 MAX-toestellen zo’n anderhalf jaar aan de grond na twee crashes door een verkeerd werkend veiligheidssysteem. Boeing wilde eigenlijk de productie deze zomer weer naar het oude niveau opvoeren. Leverancier Spirit AeroSystems kelderde bijna 18 procent.

Banken deden het juist wel goed op de Amerikaanse beurzen. JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citi openden alle drie de boeken en hadden door de hoge rente de wind in de rug. Ook de mini-bankencrisis van de afgelopen weken kon dat niet verstoren. JPMorgan zag daardoor zelfs meer klanten rekeningen openen. In de Verenigde Staten was er vooral onrust over regionale banken die in de problemen kwamen en werden grootbanken daardoor juist als veilig gezien. Op die banken wordt namelijk strenger toezicht gehouden.

JP Morgan haalde een recordwinst en werd ruim 7 procent hoger gezet. Ook branchegenoot Wells Fargo (plus 1 procent) deed het beter dan verwacht. Die bank is een grote hypotheekverstrekker en verdiende daar door gestegen rentes meer aan. Ook Citi (plus 4 procent) voerde de winst op.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel een fractie hoger op 34.042 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,3 procent tot 4160 punten. Techbeurs Nasdaq steeg ook 0,3 procent en stond op 12.201 punten.

De winkelverkopen in de VS gingen harder omlaag dan verwacht. Consumenten maakten zich in maart zorgen om een mogelijke recessie en de onrust in de bankensector. De prijzen die producenten voor hun waren vragen gingen in maart omlaag ten opzichte van een maand eerder, wat kan duiden op een verder afzwakkende inflatie.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 82,53 dollar en Brentolie kostte 0,3 procent meer, op 86,36 dollar per vat.

De euro noteerde 1,1027 dollar. Daarmee staat de Europese eenheidsmunt rond het hoogste niveau in meer dan een jaar tegenover de dollar.