Haven Rotterdam biedt plek aan voor grote groene waterstoffabriek

Op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven wordt een terrein van omgerekend zo’n 22 voetbalvelden vrijgemaakt voor de bouw van een zeer grote groene waterstoffabriek. Het Havenbedrijf Rotterdam laat weten dat de stroom van een windmolenpark op zee daar makkelijk aan land kan komen en direct kan worden ingezet voor de productie van dit groene alternatief voor aardgas. Dan zijn er dus geen extra hoogspanningskabels op het land nodig en wordt het net niet extra belast.

Waterstof produceren kost veel stroom. Maar het elektriciteitsnet loopt op steeds meer plekken in Nederland vol, waardoor het op sommige plekken niet mogelijk is om een nieuwe aansluiting te krijgen. Het windmolenpark dat de waterstoffabriek van stroom moet voorzien komt op de Noordzee bij IJmuiden.

De fabriek met een capaciteit van 1 gigawatt moet net als het windpark rond 2028 klaar zijn. Een gigawatt is voldoende om ongeveer 1 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. De waterstof is vooral bedoeld voor afnemers in de industrie. Het havenbedrijf onderzoekt daarnaast of het mogelijk is om de waterstoffabriek aan te sluiten op regionale warmtenetten. Dan zouden ook huizen, kassen en kantoren verwarmd kunnen worden.

Overigens is het terrein dat ter beschikking wordt gesteld nu nog bestemd voor de opslag van containers. Om het terrein uit te kunnen geven voor het maken van waterstof overlegt het havenbedrijf met de gemeente Rotterdam over wijziging van het bestemmingsplan.

Het aantal waterstofprojecten in Nederland neemt de laatste tijd in rap tempo toe. Zo verrijst in het havengebied van Amsterdam over een paar jaar mogelijk een waterstoffabriek met een capaciteit van 500 megawatt. Shell kondigde eerder plannen aan voor een waterstoffabriek van 200 megawatt op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam.