Chipbedrijven ASML en ASMI onderaan in vlakke AEX

De chipbedrijven ASML en ASMI waren maandag de grootste dalers in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. Beleggers deden het rustig aan na de recente opmars en wachten vooral op het vervolg van het kwartaalcijferseizoen. Chipmachinemaker ASML, die later deze week met resultaten komt, verloor 2,5 procent en branchegenoot ASMI daalde 3 procent.

De AEX noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 761,57 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 951,34 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,5 procent.

Naast ASMI en ASML stond ook chipbedrijf Besi in de staartgroep met een min van 1,1 procent. Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 2,2 procent. Philips toonde wat herstel en klom 1,9 procent. Vrijdag verloor Philips nog dik 3 procent nadat de Amerikaanse toezichthouder FDA verklaarde zich zorgen te maken over het tempo van de terugroepactie van de slaapapneu-apparaten van het bedrijf.

ING won 1,1 procent dankzij een koopadvies van Baptista Research. Verzekeraar NN Group (plus 0,7 procent) profiteerde van een koopadvies door analisten van investeringsbank Berenberg. Exor daalde 0,2 procent na publicatie van de jaarcijfers. Het Italiaanse investeringsfonds, onder meer eigenaar van voetbalclub Juventus, boekte vorig jaar een nettowinst van 4,2 miljard euro. Een jaar eerder bedroeg de winst 1,7 miljard euro. Ook keurde het bestuur het laatste deel van 150 miljoen euro van het totale aandeleninkoopprogramma van 500 miljoen euro goed.

Bij de kleinere bedrijven klom B&S 0,5 procent na publicatie van de jaarcijfers. De distributeur en groothandelaar kondigde daarbij aan Peter van Mierlo te willen benoemen tot nieuwe topman. Eerder dit jaar stapten topman Tako de Haan en vicevoorzitter Willem Blijdorp van de raad van commissarissen op vanwege kwesties rond mogelijke belangenverstrengeling. De publicatie van de jaarcijfers werd daardoor uitgesteld. B&S zag de verkopen vorig jaar met bijna 15 procent stijgen. De nettowinst nam wel flink af.

In Helsinki werd Rovio bijna een derde meer waard. Het Japanse moederbedrijf van game- en entertainmentconcern Sega neemt zijn Finse branchegenoot, bekend van het mobiele spelletje Angry Birds, over voor dik 700 miljoen euro. De euro was 1,0993 dollar waard, tegen 1,0977 dollar op vrijdag. De Europese eenheidsmunt beweegt daarmee rond het hoogste niveau in meer dan een jaar tijd. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 82,48 dollar. Brentolie werd een fractie goedkoper op 86,28 dollar per vat.