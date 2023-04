Merck koopt biotechbedrijf Prometheus voor bijna 11 miljard

De Amerikaanse farmaceut Merck legt 10,8 miljard dollar, omgerekend 10 miljard euro, op tafel om biotechnologiebedrijf Prometheus Biosciences over te nemen. De overname van het Californische Prometheus wordt geheel in contanten betaald.

De biotechnoloog werkt aan behandelingen tegen bijvoorbeeld de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, een chronische ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm. Merck, dat buiten Noord-Amerika bekend staat als MSD, wil met de overname zijn portefeuille aan medicijnen en behandelingen vergroten.

De overnameprijs bedraagt 200 dollar per aandeel in cash. De slotkoers van Prometheus op de beurs in New York op vrijdag lag op 114 dollar. De deal moet voor het einde van dit jaar worden afgerond.