AEX begint licht hoger in afwachting van cijferstroom

De AEX-index op het Damrak lijkt dinsdag licht hoger te gaan beginnen aan de nieuwe handelsdag. Beleggers kijken vooral uit naar de resultaten van de grote Amerikaanse banken Bank of America en Goldman Sachs, die later op de dag bekend worden gemaakt. Streamingdienst Netflix brengt na sluiting van de aandelenhandel in New York de kwartaalcijfers naar buiten. Op het Damrak blijft het dinsdag nog rustig aan het cijferfront. Woensdag geven chipmachinemaker ASML, bierbrouwer Heineken en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway een kijkje in de boeken.

Beleggers verwerken daarnaast de kleine koerswinsten op Wall Street van maandag. De AEX koerst af op een lichte openingswinst van 0,1 procent. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine plussen beginnen. De aandelenmarkten in Aziƫ lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio zette de meerdaagse opmars voort en sloot 0,5 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong leverde tussentijds 0,7 procent in.

De beurs in Shanghai won 0,1 procent. Volgens het Chinese statistiekbureau is de op een na grootste economie ter wereld in het eerste kwartaal met 4,5 procent gegroeid. Dat is de sterkste groei in een jaar tijd. Het groeicijfer viel ook hoger uit dan economen hadden verwacht. Een opleving van de consumentenbestedingen na het loslaten van de strenge coronamaatregelen in China stimuleerde de groei in het afgelopen kwartaal.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar DSM. Maandag liep de aanmeldingstermijn voor de fusie van het speciaalchemieconcern met zijn Zwitserse branchegenoot Firmenich af. Het fusiebedrijf DSM Firmenich is nu een AG in plaats van een Nederlandse naamloze vennootschap (nv). Volgens het Financieele Dagblad voert Euronext Amsterdam dinsdag de naamswijziging door op de beursvloer en vervalt de titel Koninklijk voor DSM.

In Stockholm staat Ericsson in de belangstelling. De Zweedse fabrikant van telecomapparatuur zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen. De winstmarge stond echter wel onder druk waardoor de nettowinst flink lager uitviel dan een jaar geleden.

De Europese beurzen sloten maandag verdeeld. De AEX verloor 0,4 procent tot 758,50 punten en de graadmeters in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent. Londen klom 0,1 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,3 procent hoger. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq stegen eveneens met 0,3 procent.

De euro was 1,0939 dollar waard tegen 1,0918 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 81,12 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder, op 85,09 dollar per vat.