Amsterdamse AEX sluit met winst, DSM-Firmenich sterkste stijger

De Amsterdamse AEX-index is dinsdag met winst gesloten. De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar het nieuwe fusiebedrijf DSM-Firmenich dat ook de sterkste stijger was bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 met een winst van ruim 4 procent. Ook ING was in de kopgroep te vinden.

De AEX eindigde 0,6 procent in de plus op 763,15 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 953,08 punten. De hoofdgraadmeters op de aandelenbeurzen in Parijs, Londen en Frankfurt tekenden koerswinsten tot 0,5 procent op.

Speciaalchemieconcern DSM en zijn Zwitserse branchegenoot Firmenich hebben na afloop van de aanmeldingstermijn hun fusie onvoorwaardelijk verklaard. Dinsdag ging de handel in het aandeel DSM-Firmenich van start. De bedrijven verklaarden eerder al alle goedkeuringen binnen te hebben om samen te kunnen gaan. Doordat DSM nu op papier geen Nederlandse naamloze vennootschap meer is vervalt de titel Koninklijk voor het bedrijf.

ING volgde met een stijging van 2,1 procent, geholpen door de meevallende cijfers in de Amerikaanse bankensector. Grootste daler in de AEX was uitzender Randstad met een verlies van bijna 1 procent. Levensmiddelenbedrijf Unilever en supermarktconcern Ahold Delhaize gingen tot 0,9 procent omlaag.

In de MidKap klom luchtvaartcombinatie Air France-KLM 2,3 procent. KLM heeft de periode met coronasteun van de overheid definitief achter zich gelaten. De maatschappij heeft namelijk nieuwe afspraken met banken gemaakt en daarbij aangegeven dat het financiële vangnet dat de overheid eerder had opgetuigd niet meer nodig is. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, die woensdag met cijfers komt, prijkte bovenaan de middelgrote fondsen op het Damrak met een plus van 3,6 procent.

In Stockholm was Ericsson een opvallende daler met een verlies van 8,6 procent. De Zweedse producent van telecom- en netwerkapparatuur kwam met tegenvallende kwartaalcijfers.

De euro was 1,0957 dollar waard, tegen 1,0918 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 81,37 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 85,22 dollar per vat.