Uber passeert grens van 50 miljoen ritten in Nederland

Chauffeurs hebben via taxidienst Uber in Nederland inmiddels meer dan 50 miljoen ritten uitgevoerd. Het platform heeft die grens ongeveer tien jaar na introductie gepasseerd, meldt het bedrijf woensdag.

Volgens Uber hebben 6 miljoen mensen in Nederland gebruik gemaakt van de app. Zij stapten in bij ongeveer 16.000 chauffeurs. De meeste passagiers kwamen uit Nederland. Ook toeristen uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Australië hebben relatief vaak via Uber gereden. Een van de chauffeurs kreeg in 2020 een fooi van 140 euro voor een rit van 69 kilometer. Dat is de hoogste extra beloning die een passagier in Nederland heeft gegeven.

Uber is sinds 2012 beschikbaar in Nederland, en is sindsdien niet onomstreden. Zo lanceerde het bedrijf in 2014 de dienst UberPOP. Daarbij konden mensen hun eigen auto gebruiken om anderen tegen betaling te vervoeren, zonder vergunning en zonder controle. Die dienst werd vrijwel meteen verboden. Chauffeurs werden opgepakt en beboet, Uber kreeg een dwangsom, de Inspectie Leefomgeving en Transport deed invallen. Eind 2015 staakte Uber de strijd en stopte UberPOP.

Een andere dienst, UberX, is tot op de dag van vandaag beschikbaar. Daar kunnen alleen erkende, vergunde taxichauffeurs hun diensten aanbieden. Dat is legaal. De rechtbank in Amsterdam bepaalde in 2021 dat Uber de aangesloten chauffeurs moet betalen volgens de cao Taxivervoer, omdat er een arbeidsovereenkomst is tussen de dienst en de chauffeurs. Uber is in beroep gegaan tegen de uitspraak. De behandeling daarvan loopt nog.