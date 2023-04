ASMI aan kop in lagere AEX, Sligro daalt na cijfers

Chipbedrijf ASMI voerde donderdag de stijgers aan in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. Bij de kleinere bedrijven werd Sligro 2,4 procent lager gezet. Het groothandelsbedrijf zag de omzet afgelopen kwartaal flink stijgen, maar beleggers hadden op meer gehoopt. Ook de grote Europese autofabrikanten stonden onder druk na tegenvallende resultaten van de Amerikaanse concurrent Tesla.

De algehele stemming op de beurzen bleef terughoudend door de vrees dat de centrale banken de rentes verder zullen gaan verhogen. Zo zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank en bestuurslid van de Europese Centrale Bank, tegen de krant Irish Times dat de rente in de eurozone waarschijnlijk tot en met juli zal worden verhoogd om de inflatie te bestrijden.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,5 procent in de min op 756,61 punten. De MidKap leverde 1,3 procent in tot 935,60 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,7 procent.

ASMI ging aan kop met met een plus van 0,8 procent. Het Italiaanse investeringsfonds Exor was de grootste daler in de AEX, met een min van 3 procent. Bierbrouwer Heineken, die donderdag zijn aandeelhoudersvergadering houdt, zakte 1,8 procent. Het concern maakte een dag eerder al zijn kwartaalresultaten bekend. Die werden goed ontvangen en leverden Heineken woensdag een koerswinst op van 4 procent.

ASML won 0,4 procent. Een dag eerder daalde de chipmachinemaker nog 3,7 procent na een tegenvallend kwartaalbericht. De grote Taiwanese chipproducent TSMC, een belangrijke klant van ASML, boekte afgelopen kwartaal echter meer winst dan verwacht.

In Parijs werd autofabrikant Renault 6,6 procent lager gezet na publicatie van de omzetcijfers. De Duitse autobouwers BMW, Volkswagen en Mercedes-Benz verloren tot 2,8 procent na de resultaten van Tesla. De fabrikant van elektrische auto’s zag de winst in het afgelopen kwartaal flink dalen door de vele prijsverlagingen van zijn modellen. Topman Elon Musk gaf ook aan nog niet klaar te zijn met zijn prijzenoorlog in de sector. In Helsinki zakte Nokia 6 procent. De Finse maker van telecomapparatuur boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht.

De euro was 1,0964 dollar waard, tegen 1,0952 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 77,73 dollar. Brentolie werd 1,9 procent goedkoper op 81,55 dollar per vat.