Chipbedrijven ASMI, ASML en Besi bij grote stijgers op Damrak

Chipbedrijven hoorden donderdag bij de grote stijgers op de Amsterdamse beurs. ASMI voerde de hoofdfondsen aan met een winst van 2,1 procent. Ook chipmaker ASML (plus 1,2 procent) en Besi (plus 0,8 procent) stonden in de kopgroep. De stemming op de beurs was verder voorzichtig uit angst voor verdere renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB).

De AEX sloot met een plus van 0,1 procent op 761,10 punten. De MidKap leverde 1,3 procent in tot 935,43 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent, die in Londen steeg 0,1 procent.

Naast de chipfondsen stonden ook dataleveranciers RELX en Wolters Kluwer hoog in de AEX. Het Italiaanse investeringsfonds Exor was de grootste daler in de AEX, met een min van 4,3 procent. Exor is het eigendom van de Agnelli-familie, de oprichters van automerk Fiat. Het fonds bevat onder meer een meerderheidsbelang in voetbalclub Juventus.

Bierbrouwer Heineken, die donderdag zijn aandeelhoudersvergadering houdt, zakte 1,1 procent. Het concern maakte een dag eerder al zijn kwartaalresultaten bekend. Uitzender Randstad werd 2,2 procent lager gezet, ING verloor 1,7 procent.

Bij de kleinere bedrijven werd Sligro 2,3 procent lager gezet. Het groothandelsbedrijf zag de omzet afgelopen kwartaal flink stijgen, maar beleggers hadden op meer gehoopt.

Ook de grote Europese autofabrikanten stonden onder druk na tegenvallende resultaten van de Amerikaanse concurrent Tesla. In Parijs werd autofabrikant Renault 8 procent lager gezet na publicatie van de omzetcijfers. De Duitse autobouwers BMW, Volkswagen en Mercedes-Benz verloren tot 3,8 procent na de resultaten van Tesla. De fabrikant van elektrische auto’s zag de winst in het afgelopen kwartaal flink dalen door de vele prijsverlagingen van zijn modellen. Topman Elon Musk gaf ook aan nog niet klaar te zijn met zijn prijzenoorlog in de sector.

De euro was 1,0970 dollar waard, tegen 1,0952 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent minder op 77,24 dollar. Brentolie werd 2,6 procent goedkoper op 80,99 dollar per vat.