VDL en vakbonden praten weer met elkaar over Nedcar

De vakbonden en VDL praten weer met elkaar over autofabriek Nedcar in Born. Dat blijkt uit een mededeling van de vakbonden FNV, CNV en De Unie en de directie van Nedcar donderdagmiddag. De bonden hebben donderdag hun voorstellen toegelicht voor een sociaal plan. Volgende week dinsdag gaan de gesprekken verder.

Nadat het overleg twee weken geleden in een ruzieachtige sfeer werd afgebroken, schoven bonden en directie van VDL donderdagochtend weer aan tafel. Het gesprek kwam weer op gang na bemiddeling van de voormalige minister van Sociale Zaken, Aart Jan de Geus. Burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen had de minister en oud-vakbondsbestuurder om bemiddeling gevraagd.

In maart 2024 loopt het contract voor de productie van Mini’s bij Nedcar af. VDL heeft nog geen nieuwe autofabrikant binnen weten te halen. Vakbonden en ondernemingsraad vrezen daarom massaontslagen eind dit jaar en willen praten over een nieuw sociaal plan. Maar VDL brak de gesprekken twee weken geleden af omdat de vakbonden het verlies van nieuwe klanten bij Nedcar verwijtbaar noemden. VDL eiste rectificatie, de bonden weigerden. De bonden dreigden met acties als VDL niet zou terugkeren aan de onderhandelingstafel. Dat is nu dus gebeurd.

Volgens de vakbonden verkeren de 3800 werknemers in grote onzekerheid over hun toekomst.

Bestuurder Ron Peters van FNV Metaal zei donderdag dat voor het eerst in de historie van Nedcar een gezamenlijk communiqué is uitgegeven door bedrijf en vakbonden. Komende dinsdag is de hele dag en avond uitgetrokken voor gesprekken met VDL, waarbij ook de ondernemingsraad en kaderleden van de vakbonden aanwezig zullen zijn, aldus Peters. “Het doel is dinsdag een heel eind te komen”, aldus Peters. “We moeten stappen voorwaarts maken.”