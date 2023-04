Flinke prijsverhogingen stuwen verkopen Coca-Cola

Coca-Cola profiteert van de soms flink hogere prijzen die het Amerikaanse concern rekent voor zijn frisdranken en sappen. Daardoor wist het concern de verkopen afgelopen kwartaal stevig op te voeren ondanks de wereldwijd afzwakkende economische groei.

Volgens Coca-Cola lagen de prijzen in januari, februari en maart over de gehele linie 11 procent hoger dan een jaar terug. Mede daardoor dikte de kwartaalomzet van de onderneming met 5 procent aan tot 11 miljard dollar. Dit effect was vooral sterk in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Hier lagen de prijzen 22 procent hoger en werd de omzet met 10 procent opgevoerd.

Dat de opbrengsten toch niet zo sterk toenamen als de prijzen, heeft volgens Coca-Cola vooral te maken met ongunstige wisselkoerseffecten. Gemeten in hoeveelheid verkochte flessen en blikjes gingen de wereldwijde verkopen met 3 procent omhoog. Vooral in Aziƫ en het Pacifisch gebied werden er veel meer dranken aan de man gebracht. Daar steeg het verkochte volume met wel 10 procent.

Topman James Quincey noemt de resultaten bemoedigend gezien de huidige marktomstandigheden. Het bedrijf slaagde er ook in om de winst per aandeel op te voeren. Daarnaast handhaaft Quincey de eerdere voorspelling van zijn bedrijf om dit jaar op eigen kracht 7 tot 8 procent groei te laten zien. Sinds het einde van de meeste coronalockdowns in de wereld gaat het de goede kant op met de prestaties van Coca-Cola. Consumenten lijken ook bereid meer te betalen voor frisdrank in bijvoorbeeld restaurants, stadions en bij concerten.