AkzoNobel en Randstad onderaan in rode AEX na cijfers

Verffabrikant AkzoNobel en uitzender Randstad waren dinsdag de grote verliezers in de AEX-index op het Damrak na tegenvallende kwartaalberichten. AkzoNobel zag de verkopen afgelopen kwartaal aantrekken dankzij hogere prijzen voor verf. Het bedrijf wist daarmee de hogere kosten voor grondstoffen en transport te compenseren. Wel blijft het bedrijf bezorgd over de wereldwijde economische onzekerheden, waaronder de aanhoudende inflatie. Om de marges te verbeteren gaat AkzoNobel de kosten verlagen. Het aandeel werd 4 procent lager gezet.

Randstad zakte dik 3 procent. Het uitzendconcern zag de omzet en winst in het eerste kwartaal dalen als gevolg van de slechtere economische omstandigheden. Werkgevers zijn door sterk gestegen kosten en hogere rentes niet meer zo hard op zoek naar nieuw personeel als eerder.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,8 procent in het rood op 756,25 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 923,55 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,7 procent.

De bankensector stond in de belangstelling na resultaten van UBS en Santander. De Zwitserse bank UBS, die vorige maand zijn concurrent Credit Suisse van de ondergang redde, zag de kwartaalwinst halveren en verloor ruim 2 procent in Zürich. In Madrid zakte Santander 3,8 procent. De Spaanse bank boekte flink minder winst op zijn belangrijke Braziliaanse markt. In Amsterdam verloren de banken ING en ABN AMRO rond de 1,9 procent.

Philips leverde dik 2 procent in. Het zorgtechnologieconcern werd een dag eerder nog bijna 14 procent meer waard dankzij een goed ontvangen kwartaalbericht. ASML daalde 1,2 procent. De chipmachinemaker werd door investeringsbank Stifel van de kooplijst gehaald. Chipbedrijf ASMI, dat na de slotbel met resultaten komt, verloor 1 procent. Bierbrouwer Heineken, platenlabel UMG en supermarktconcern Ahold Delhaize waren de enige stijgers in de AEX, met winsten tot 0,7 procent.

Nestlé won 1,2 procent in Zürich. Het voedingsmiddelenconcern, bekend van Nescafé-koffie, Maggi-sauzen en KitKat-chocoladerepen, zag de verkopen afgelopen kwartaal flink toenemen mede dankzij prijsverhogingen van zijn producten. Novartis klom dik 2 procent. De Zwitserse farmaceut verhoogde de winstverwachting voor het hele jaar na sterke kwartaalcijfers.

De euro was 1,1035 dollar waard, tegen 1,1022 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 78,46 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent goedkoper, op 82,43 dollar per vat.