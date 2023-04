Deskundige: staking Albert Heijn kan ook andere supers raken

Als de stakingen bij de distributiecentra van Albert Heijn uit de hand lopen en nog veel langer duren, ontstaan er “zware problemen” in de Nederlandse supermarkten, zegt retail- en merkendeskundige Paul Moers. “Albert Heijn heeft zo’n 36 procent marktaandeel, als de klanten naar andere supermarkten gaan dan raken de schappen daar ook leeg.”

Volgens de supermarktkenner kunnen de concurrenten van Albert Heijn zo’n grote toeloop niet aan. “Dat is onmogelijk. Als een Vomar plat ligt met een paar procent marktaandeel dan ligt niemand daar wakker van. Die mensen kunnen dan gewoon bij een andere supermarkt hun spullen halen. Maar als Albert Heijn plat ligt, dat is iets heel anders”, stelt Moers.

Overigens benadrukt een woordvoerster van Albert Heijn zelf dat nog maar een beperkt aantal winkels leger is dan normaal door de stakingen.

Moers stelt ook dat de clash tussen vakbonden en Albert Heijn schadelijk is voor het imago van het bedrijf. Inzet van de stakingen van de medewerkers bij de distributiecentra is meer loon om de gevolgen van de hoge inflatie voor het personeel te compenseren. De supermarktdeskundige voorziet dat Albert Heijn uiteindelijk nog wel een paar procent meer loon gaat bieden. Maar die hogere kosten zullen volgens hem leiden tot hogere prijzen in de schappen.