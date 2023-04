Prijsverhogingen helpen PepsiCo aan meer omzet en winst

De Amerikaanse frisdrank- en snackproducent PepsiCo heeft zijn winst- en omzetverwachting voor dit jaar verhoogd, geholpen door sterke resultaten in het eerste kwartaal.

Hoewel levensmiddelen alsmaar duurder worden, nam de vraag volgens PepsiCo nauwelijks af. De stijgende kosten kon het concern compenseren met prijsverhogingen. Gemiddeld werden producten als Pepsi, 7Up, Lay’s chips en cruesli van Quaker 16 procent duurder in het afgelopen kwartaal.

“We verwachten niet dat de grondstoffenprijzen voor ons gaan dalen, het inflatietempo zal in de loop van het jaar wel iets afnemen”, zegt financieel directeur Hugh Johnston tegen persbureau Reuters.

Grote voedingsmiddelenbedrijven verhogen al tijden hun prijzen om de torenhoge kosten op te vangen. Ze krijgen te maken met onder meer hogere kosten voor lonen, aluminium voor blikjes, grondstoffen voor voedingsmiddelen, energie en transport.

PepsiCo verwacht nu dat de omzet in heel 2023 met 8 procent stijgt. Eerder ging de onderneming uit van een groei van 6 procent. De winst per aandeel komt naar verwachting uit op 7,27 dollar. Dat is 7 dollarcent meer dan waar het bedrijf eerder vanuit ging.

In het eerste kwartaal behaalde PepsiCo een winst per aandeel van 1,50 dollar, boven de verwachtingen van marktkenners. De omzet klom met 10 procent tot 17,9 miljard dollar. Ook dit is boven verwachting.