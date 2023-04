Aandacht voor cijfers ASMI en Besi op druk Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de kwartaalcijfers van de chipbedrijven ASMI en Besi. Ook andere AEX-bedrijven als telecomconcern KPN en chemicaliƫndistributeur IMCD openden de boeken. Bij de middelgrote bedrijven gaven bodemonderzoeker Fugro, tankopslagbedrijf Vopak en speciaalchemiebedrijf Corbion een kijkje in de boeken.

Daarnaast verwerken beleggers nog de resultaten van het Amerikaanse softwareconcern Microsoft en Google-moeder Alphabet, die dinsdag na de slotbel in New York naar buiten werden gebracht. Beide techbedrijven presteerden in het afgelopen kwartaal beter dan kenners hadden verwacht.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht lager te gaan beginnen aan de nieuwe drukke cijferdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine minnen te openen. De stevige verliesbeurt op Wall Street zorgt daarbij voor enige koersdruk. Op de beurzen in New York zorgden een sterke afname van het Amerikaanse consumentenvertrouwen en zwakke resultaten van de regionale bank First Republic Bank voor een negatieve stemming.

ASMI zag de omzet flink stijgen. Dat kwam mede doordat systemen die eigenlijk in het tweede kwartaal geleverd zouden worden op verzoek van klanten in de eerste drie maanden van dit jaar werden afgeleverd. De chiptoeleverancier ontving in het eerste kwartaal wel minder nieuwe orders doordat grote chipbedrijven voorzichtiger zijn geworden met hun investeringen.

Ook branchegenoot Besi had afgelopen kwartaal last van een lagere vraag naar computerchips en zag de omzet licht dalen. Topman Richard Blickman verwacht dat de chipsector ook dit kwartaal nog in een dip zal zitten, maar vergeleken met dezelfde periode in 2019, toen de chipsector ook even wat minder draaide, staat Besi er volgens hem beter voor.

IMCD boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Volgens topman Piet van der Slikke droegen alle regio’s bij aan de groei. KPN zag de omzet licht stijgen en boekte bijna 10 procent meer winst. Het telecomconcern bevestigde tevens de verwachtingen voor het hele jaar.

Fugro profiteerde van de aanhoudende sterke vraag naar opdrachten voor windparken op zee en zag zijn kwartaalomzet met ruim een kwart stijgen. Vopak schroefde zijn resultaatverwachting voor dit jaar op dankzij sterke kwartaalresultaten.

De euro was 1,0987 dollar waard, tegen 1,0976 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 77,76 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 81,37 dollar per vat.