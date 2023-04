Geen updates over hack bij kwartaalcijfers Vopak

Tankopslagbedrijf Vopak heeft bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers geen update gegeven over de cyberaanval waar het bedrijf slachtoffer van is geworden. Afgelopen weekend bevestigde het bedrijf dat een Maleisisch complex voor de opslag van olie was geraakt door een “IT-incident” waarbij data waren gestolen. Vrijdag meldden meerdere partijen die hackersgroepen volgen al dat Vopak was aangevallen met gijzelsoftware.

Vopak ziet in de resultaten van het eerste kwartaal aanleiding om de verwachtingen voor heel 2023 te verhogen. De vraag naar opslagruimte voor olieproducten en andere brandstoffen trekt aan en dat leverde het Rotterdamse bedrijf een hogere omzet en winst op. De winst voor aftrek van rentes, belastingen en afschrijvingen steeg met 17 procent tot 249 miljoen euro, ondanks gestegen kosten voor personeel en energie. In heel 2023 verwacht Vopak dit resultaat op te voeren tot meer dan 950 miljoen euro.

Het opslagbedrijf benadrukte ook meer opslagruimte te willen aanbieden voor “nieuwe energie”. Daaronder valt bijvoorbeeld waterstof, dat in principe met duurzaam opgewekte elektriciteit te produceren is. Samen met gasnetbeheerder Gasunie baat Vopak nu een grote drijvende terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit in de Groningse Eemshaven. De twee bedrijven zijn van plan om die locatie ook geschikt te maken voor de import van groene waterstof.