Unilever ziet opnieuw omzet groeien door prijsstijgingen

Unilever heeft in het eerste kwartaal de omzet zien stijgen als gevolg van de prijsverhogingen die het voeding- en verzorgingsproducentenconcern doorvoerde. Die zijn volgens het bedrijf achter merken als Dove, Knorr, Rexona en Magnum nog altijd nodig om de inflatie en de hoge inkoopkosten te compenseren.

De prijzen gingen van januari tot en met maart gemiddeld met 10,7 procent omhoog. Daarmee zwakken de prijsstijgingen volgens Unilever wel af. Zo lag de prijsgroei in het laatste kwartaal van vorig jaar nog op 13,3 procent. Maar de prijsstijgingen van zo’n 13,4 procent voor voedings- en schoonmaakproducten liggen daar nog wel boven. Door de hogere prijzen steeg de omzet met 7 procent op jaarbasis tot 14,8 miljard euro.

In alle divisies van Unilever namen de inkomsten op jaarbasis toe, op de voedingstak na. Daaronder vallen merken als De Vegetarische Slager, Knorr en Hellmann’s. Desondanks leverde voeding, samen met persoonlijke verzorging, relatief de meeste omzet op. Daaronder vallen bijvoorbeeld de deodorants van Rexona en Axe en producten van Dove.

Topman Alan Jope heeft eerder al benadrukt dat de kostenstijgingen gemiddeld voor maximaal driekwart worden doorberekend aan de consument. Daarmee wil Unilever aandacht blijven houden voor mensen die last hebben van de sterk gestegen prijzen.

Maar een stijging in kosten voor Unilever blijft daarmee wel inherent aan een stijging in prijs voor de consument. Hoeveel winst Unilever in het eerste kwartaal heeft geboekt, heeft de onderneming niet bekendgemaakt.