Duitse spoorvakbond dreigt met nieuwe stakingen bij Deutsche Bahn

De Duitse vakbond voor spoorwegpersoneel dreigt met nieuwe stakingen bij Deutsche Bahn in een slepend cao-conflict. Werknemers van het Duitse spoorbedrijf hebben het werk al eerder meermaals neergelegd om de eisen voor een fors hoger loon te onderstrepen. Dat heeft geleid tot grote verstoringen in het treinverkeer in Duitsland.

EVG-onderhandelaar Cosima Ingenschay zei tegen de S├╝ddeutsche Zeitung dat nieuwe stakingen langer kunnen gaan duren dan de voorgaande acties. Volgens haar kan het spoor zelfs wekenlang lamgelegd worden. Ingenschay zei dat Deutsche Bahn ondanks de stakingen nog steeds niet ge├»nteresseerd is in serieuze onderhandelingen met de bond en dat daarom grotere acties nodig kunnen zijn. “De effecten moeten duidelijk enorm zijn om zo de werkgever te raken.”

Deutsche Bahn roept EVG op om door te gaan met onderhandelen. Volgens topman Richard Lutz van het staatsspoorbedrijf “wachten de werknemers op geld en verwachten reizigers oplossingen” voor het loonconflict. Woensdag liep een derde onderhandelingsronde af en Deutsche Bahn zegt dat EVG niet wilde onderhandelen over een nieuw cao-bod.