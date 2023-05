Aandacht voor DSM en inflatie eurozone op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar de resultaten van DSM. Het voedseltechnologiebedrijf had in het eerste kwartaal behoorlijk last van de lage prijzen voor vitamines. Die zorgden ervoor dat de omzet daalde. De bedrijfswinst nam ook af door de nog altijd hoge prijzen voor ingrediƫnten. Aangezien de fusie van DSM met de Zwitserse smaak- en geurstoffenfabrikant Firmenich bijna is afgerond was dit de laatste keer dat DSM zelfstandig resultaten rapporteerde.

Verder wordt uitgekeken naar de nieuwste inflatiegegevens van de eurozone. Die spelen een grote rol bij het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat voor donderdag op het programma staat. Uit een snelle raming van statistiekbureau CBS bleek al dat de inflatie in Nederland in april toch weer is opgelopen tot 5,2 procent. In maart nam de inflatie nog af tot 4,4 procent op jaarbasis van 8,0 procent in februari. Volgens de Europese rekenmethode kwam de Nederlandse inflatie uit op 5,9 procent, tegen 4,5 procent in maart.

De AEX-index op het Damrak lijkt na het lange weekeinde licht lager te gaan beginnen aan de nieuwe beursmaand. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine minnen openen. In Europa kwamen onder meer de Britse bank HSBC en olie- en gasconcern BP met resultaten.

De Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag overwegend licht vooruit. De Nikkei in Tokio sloot 0,1 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,2 procent. De beurs in Sydney bleef achter met een verlies van 0,9 procent na een verrassende renteverhoging door de Australische centrale bank.

Beleggers op de Europese markten, die maandag gesloten waren, reageren daarnaast nog op de overname van de omgevallen Amerikaanse bank First Republic Bank door zijn grotere branchegenoot JPMorgan Chase. Ook wordt gelet op de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering.

Op het Damrak liet maritiemdienstverlener SBM Offshore weten een tienjarig contract te hebben getekend met het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil voor operaties en onderhoud van de vloot van drijvende productieplatformen (FPSO) voor de kust van Guyana. De opdracht draagt ongeveer 3 miljard dollar bij aan de orderportefeuille van SBM Offshore.

De euro was 1,0989 dollar waard, tegen 1,1036 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 75,46 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent goedkoper, op 79,09 dollar per vat.