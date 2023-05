Personeel Samsung mag ChatGPT niet meer gebruiken

Het personeel van het Zuid-Koreaanse techconcern Samsung mag geen gebruik meer maken van AI-systeem ChatGPT en andere vergelijkbare software. Het bedrijf besloot dat nadat het erachter was gekomen dat medewerkers bedrijfsgeheime code invoerden in die systemen. Samsung is bang dat data die bij ChatGPT, Microsofts zoekmachine Bing en Googles AI-systeem Bard worden ingevoerd opgeslagen worden op externe servers.

Samsung hield vorige maand een enquête onder werknemers en daaruit kwam naar voren dat twee derde de AI-systemen als veiligheidsrisico zag. Een aantal medewerkers had toen al per ongeluk broncode van de eigen software van Samsung gelekt door het in ChatGPT in te voeren. Het is onduidelijk wat voor informatie daarbij gelekt is.

Samsung is niet het eerste bedrijf dat het gebruik van generatieve AI-systemen aan banden legt. Dat zijn systemen waarbij kunstmatige intelligentie op basis van veel eerdere teksten zelf nieuwe teksten kan creëren, maar ook bijvoorbeeld computercode. Grote Amerikaanse banken als JPMorgan Chase, Bank of America en Citigroup stelden ook een verbod of beperkingen in.