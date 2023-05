Vertrouwen ondernemers industrie daalt in april

Het vertrouwen van ondernemers in de industrie is in april afgenomen. Dat komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vooral doordat ondernemers minder positief waren over hun orderportefeuille en de verwachte productie in de komende drie maanden. Hun oordeel over de voorraden gereed product bleef ongewijzigd.

De index die het vertrouwen meet ging van 4,0 in maart naar 3,0 in april, aldus het CBS. Het producentenvertrouwen ligt daarmee wel boven het langjarige gemiddelde van 1,3. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (min 28,7) genoteerd.

In meer dan de helft van alle bedrijfstakken verslechterde het producentenvertrouwen in april. Vooral in de branche hout en bouwmaterialen nam het vertrouwen sterk af. Ook in de voedings- en genotmiddelenindustrie was sprake van een verslechtering. Net als in de voorgaande maanden waren de ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie het meest positief.

Het statistiekbureau merkt verder op dat steeds minder producenten verwachten dat de verkoopprijzen zullen toenemen. In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, was in april wel sprake van een kleine verbetering van het vertrouwen van producenten. Dat komt doordat ze minder negatief waren over de toekomstige bedrijvigheid, maar ook minder positief over hun huidige bedrijfssituatie.