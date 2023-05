ACM: ook geen woekerwinsten Budget Thuis, Greenchoice en Engie

Ook de energiebedrijven Budget Thuis, Greenchoice en Engie maken geen woekerwinsten dankzij de energiecrisis. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn de tarieven die ze in het eerste kwartaal van dit jaar hanteerden namelijk niet onredelijk. Eerder kwam de toezichthouder al tot een vergelijkbare conclusie bij de drie grootste spelers op de Nederlandse markt, Eneco, Essent en Vattenfall.

De ACM dook in de tarieven omdat die veel hoger waren dan anders. Daardoor was vrees dat de bedrijven mogelijk misbruik maakten van de ongebruikelijke situatie op de energiemarkt door veel hogere marges te rekenen.

Maar dit blijkt volgens de ACM niet het geval. Verhoudingsgewijs was de winst niet hoger dan eerdere jaren. Dit komt doordat de energieleveranciers zelf ook veel geld kwijt zijn voor de inkoop van gas en elektriciteit. Ook moeten ze momenteel meer geld betalen om zich te verzekeren tegen risico’s op de onstuimige energiemarkt.

“Het vermoeden dat veel mensen hadden dat energieleveranciers de hoge prijzen zouden misbruiken om hun winsten op te schroeven is onjuist gebleken”, zegt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep. “Nu de groothandelsprijzen voor energie verder dalen verwachten we wel dat de tarieven van leveranciers ook verder naar beneden gaan en niet blijven hangen op het prijsplafond. Dit houden wij scherp in de gaten”, voegt hij toe.