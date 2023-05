Achmea dringt aan op onderzoek naar veiligheid Uber-chauffeurs

De beleggingstak van Achmea wil dat taxi-app Uber extern onderzoek laat doen naar de gezondheid en veiligheid van chauffeurs. “De zorgen op het gebied van gezondheid en veiligheid van Uber-chauffeurs is al vaker onderwerp geweest van acties van werknemers, media-aandacht en wetgevend onderzoek. Tot nu toe heeft het bedrijf onvoldoende verbetering op dit thema laten zien”, stelt Achmea Investment Management in een verklaring.

Achmea is aandeelhouder van Uber en probeert vanuit die rol invloed uit te oefenen op het Amerikaanse bedrijf. De firma heeft een speciale resolutie ingediend die maandag op de agenda staat bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Uber.

Volgens Achmea lopen er met Uber nu al meer dan twee jaar gesprekken. Maar die zouden nog tot weinig resultaat hebben geleid. Naar de mening van Achmea laat Uber het na om problemen “alomvattend aan te pakken of relevante gegevens vrij te geven die de zorgen wegnemen van beleggers en het publiek”.

Zo zouden de huidige veiligheidsrapporten tot nu toe alleen betrekking hebben op de Amerikaanse markt en bovendien maar een beperkte hoeveelheid gegevens bevatten. Ook zou er geen inbreng van bijvoorbeeld de chauffeurs zelf in de rapporten zijn meegenomen.

In Nederland voeren Uber-chauffeurs ook al enige tijd actie tegen het bedrijf. De chauffeurs eisen een hoger salaris omdat zij naar eigen zeggen worden onderbetaald, iets wat Uber zelf tegenspreekt. Vakbond FNV klaagt daarnaast al langer dat Uber zijn chauffeurs niet behandelt als zelfstandig ondernemers, maar ook niet in dienst wil nemen om een cao-loon te betalen. Eerder won de vakbond al een rechtszaak waarin werd geoordeeld dat de chauffeurs wel degelijk als werknemers van Uber moeten worden beschouwd. Ook in andere rechtszaken, zowel nationaal als internationaal, luidde het oordeel van de rechter als zodanig.