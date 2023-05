Aziatische beurzen gemengd na Chinese handelscijfers

De belangrijkste Aziatische aandelenbeurzen lieten dinsdag een gemengd beeld zien. Beleggers reageerden op de nieuwste handelsgegevens van China. Die lieten zien dat de export van het land in april iets sterker dan verwacht is gestegen. De import daalde daarentegen harder dan voorzien. Daarnaast werd vooral uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later deze week naar buiten komt. Dat cijfer geeft mogelijk meer inzicht over het toekomstige rentebeleid van de Federal Reserve, waarbij wordt gehoopt dat de centrale bank zal afzien van verdere renteverhogingen.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus. De uitvoer van China steeg vorige maand met 8,5 procent, terwijl economen hadden gerekend op een groei met 8 procent. De groei van de export werd daarbij gesteund door een gunstige vergelijking met april vorig jaar. Toen zat een groot deel van het land, inclusief grote productiegebieden in en rond Shanghai, nog in lockdown en konden bedrijven hun goederen niet naar de haven krijgen. Zo liet de export in maart al een verrassende sterke groei van 14,8 procent zien.

De invoer nam af met 7,9 procent, wat wijst op een krimpende binnenlandse vraag. Voor de import werd een kleine daling van 0,2 procent voorzien. Het Chinese handelsoverschot, de export minus de import, nam daardoor verder toe tot dik 90 miljard dollar.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,5 procent na de weinig inspirerende handelssessie op Wall Street, waar de beursgraadmeters kleine koersuitslagen lieten zien. Het Chinese tech- en webwinkelconcern Alibaba zakte 0,9 procent en internet- en gamebedrijf Tencent raakte 1,9 procent kwijt. De Kospi in Seoul verloor 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney leverde ook 0,2 procent in.

De Nikkei in Tokio stond in het laatste handelsuur 1 procent in de plus. Grote Japanse exportbedrijven als Toyota, Sony en Hitachi wonnen terrein dankzij een waardedaling van de yen, die hun producten in het buitenland goedkoper maakt. Staalfabrikant JFE Holdings gaf een sterke winstverwachting af voor het huidige boekjaar en dikte bijna 14 procent aan. Ook scheepvaartconcern Kawasaki Kisen kwam met een positieve winstprognose voor dit jaar en werd 9 procent hoger gezet.