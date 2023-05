Fusie DSM met Zwitserse branchegenoot definitief

DSM is definitief samengegaan met de Zwitserse producent van smaak- en geurstoffen Firmenich. Daarmee komt een einde aan het zelfstandig bestaan van het bedrijf dat is voortgekomen uit De Nederlandse Staatsmijnen en zich van mijnbouwbedrijf omvormde tot speciaalchemiebedrijf.

DSM-Firmenich is volgens de twee bedrijven het resultaat van een fusie van gelijken. Daarbij ontvangen aandeelhouders van het voormalige Firmenich 34,5 procent van de aandelen van het bedrijf, plus een bedrag van 3,5 miljard euro. Aandeelhouders van DSM krijgen de overige 65,5 procent van het fusiebedrijf in handen. DSM-topman Dimitri de Vreeze komt aan het hoofd te staan. Geraldine Matchett, die samen met hem de hoogste baas bij het bedrijf was, vertrekt om ergens anders aan de slag te gaan.

De twee bedrijven hopen met de fusie sneller te kunnen groeien, hogere winsten te behalen en zo meer waard te zijn voor hun aandeelhouders. Dat gebeurt met vier hoofdactiviteiten, namelijk de productie van grondstoffen voor parfums en cosmetica, ingrediënten voor voedingsmiddelen, verzorgings- en gezondheidsproducten en voor diervoer en -geneesmiddelen. Het hoofdkantoor krijgt twee locaties, een in Maastricht en een in het Zwitserse Kaiseraugust.

DSM, dat in 1902 in Limburg werd opgericht als De Nederlandse Staatsmijnen, legde zich in de tweede helft van de vorige eeuw steeds meer toe op de productie van chemicaliën. In de laatste tien jaar van de twintigste eeuw nam DSM afscheid van de bulkchemicaliën en richtte het inmiddels geprivatiseerde bedrijf zich steeds meer op speciaalchemie. Het ontwikkelde specialistische materialen en ingrediënten voor voedings- en verzorgingsproducten. Voorafgaand aan de fusie met Firmenich verkocht DSM al zijn onderdelen voor materialen.

Firmenich was eerder dit jaar negatief in het nieuws. De Zwitserse mededingingsautoriteit deed een inval bij het bedrijf voor een onderzoek naar mogelijke concurrentievervalsing. Dat was een onderdeel van een internationaal onderzoek, waarbij de Europese Commissie andere geur- en smaakstofbedrijven onderzocht.